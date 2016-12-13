Виявляється, Савченко не член партії "Батьківщина" вже як місяць

Про це повідомила УНН її помічниця Тетяна Проторченко.

"Надія Савченко написала заяву про вихід з партії ще раніше, просто чомусь про це тільки зараз почали говорити. А це сталося в той час, коли відбувалися останні суди над Кліхом та Карпюком (Верховний суд РФ розглядав справу Н.Карпюка і С. Кліха 26 жовтня - ред.) ", - сказала вона.

"З фракції вона не виходила, але заяву про вихід з партії вона підписала", - додала помічниця.

Про позбавлення Н.Савченко мандата навряд чи йтиметься. Таку думку висловив український політик Андрій Павловський.

"Мандата навряд чи її позбавлять. Тому що якщо депутат сам вийде з фракції, це питання можна піднімати. Якщо він залишається, не будучи членом партії, у фракції, то закон не надає такої можливості", - зазначив він.

Також А.Павловський розповів, що Н.Савченко в 2014 році, перебуваючи в російській в'язниці, перед виборами до Верховної Ради написала заяву на вступ в партію "Батьківщина".