Жахливе вбивство сталося у київській квартирі

У Києві, в одній із квартир багатоповерхівки, поліція виявила рештки кількох людських тіл та їх ймовірного вбивцю із вогнепальним пораненням голови. На місці події працюють слідчо-оперативні групи. Розпочато кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють всі обставини події.

Вчора близько 17 години на виклик сусідів до однієї зі столичних квартир багатоповерхівки у Солом’янському районі Києва прибула слідчо-оперативна група поліції. Мешканці будинку повідомили про те, що кілька днів не бачили сусідів, а у під'їзді чути неприємний запах.

Коли поліцейські прибули на місце, квартиру ніхто не відчинив. Тож, викликавши представників ЖЕК, довелося виламувати двері. У цей момент у помешканні пролунав постріл. Потрапивши до квартири, поліція виявила рештки кількох людських тіл, а також чоловіка з вогнепальним пораненням голови. Його лікарі намагались врятувати, але він помер у кареті "швидкої".

Попередньо встановлено, що в квартирі проживало троє киян – 51-річна жінка, 68-річний чоловік та їхній син. До них у гості прийшов 29-річний племінник, який, імовірно, застрелив всіх мешканців квартири та розчленував їх. Для цього він використав кілька кухонних ножів. Причини таких дій встановлюються.

На місці події поліція виявила два пістолети та набої до них. Експерти проводять огляд квартири, звідки будуть вилучені речові доказі та знаряддя вчиненого злочину.

Поліція встановлює всі обставини події, точну кількість потерпілих та причетність виявленого в квартирі чоловіка до вбивства. Розпочато кримінальне провадження за п. 1 і 4 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.