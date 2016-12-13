Ворог обстрілює українські позиції по всіх напрямках

Минулої доби обстріли не вщухали на всіх напрямках. На Маріупольському зі 120 та 82-міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Красногорівці, Талаківці, Широкиному. З гранатометів неодноразово - по Мар’їнці. По Широкиному та Павлополю вогонь вів снайпер.

На Луганському напрямку з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Кримське, Новоолександрівку, Новозванівку, Лопаскіне, Золоте, Троїцьке, Сизе. По Новозванівці вогонь вела і артилерія противника.

На Донецькому напрямку під вогонь мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапила Авдіївка. Зайцеве обстріляли з гранатометів і стрілецької зброї.

Загалом, протягом доби відбулося 42 обстріли, інформує штаб АТО.