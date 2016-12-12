Онищенко показав годинник, на який записував Порошенка

Минулого тижня втікач нардеп Олександр Онищенко заявив про те, що народні обранці продають свої голоси у Верховній Раді, а президент Петро Порошенко виділяє на це їм гроші. Він також повідомив, що передав компромат на президента, в тому числі записи переговорів з ним, представникам американського уряду. При цьому, Онищенко сказав, що записував розмову з Порошенком на наручний годинник.

У розмові з кореспондентом "Страна" він показав той легендарний годинник, за допомогою якого здійснювався запис бесіди з Петром Олексійовичем.

"Це абсолютно непримітний наручний годинник, який мені приніс лондонський детектив. Усередині механізму вбудований диктофон. Саме на них і було записано більшість розмов, в тому числі і з Порошенком. Чому я не користувався телефоном, пояснити дуже легко. Всі гаджети типу мобільних і планшетів, забирає охорона при вході до Адміністрації президента ", - розповів Онищенко та дав сфотографувати той самий годинник-самописець.

Годинник нардепа - абсолютно невідомого бренду. Він вміє записувати аудіо і відео. Коштує близько $62 з картою пам'яті на 64 Гб. Наручний годинник з диктофоном і камерою практично не відрізняється від звичайних варіантів. Тобто на око неможливо визначити чи є на них диктофон.

Флешка знаходиться під задньою частиною корпусу. Найчастіше при приєднанні до комп'ютера годинник визначається як звичайний знімний накопичувач.

Основні функції такого годинника, крім показу часу і календаря, це запис аудіо і відео. Включення запису відбувається різними способами (залежить від моделі). Але практично всі виробники намагаються зробити процес більш простим і непомітним, але при цьому запобігти випадковому включенню. Адже в режимі запису годинник може працювати тільки близько 2-4 години.

До речі, такий годинник абсолютно водонепроникний.