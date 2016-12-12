Савченко підтвердила, що спілкувалася в Мінську з керівниками "ДНР" та "ЛНР"

Народний депутат України Надія Савченко (фракція "Батьківщина") підтвердила слідчим Служби безпеки України, що відвідувала Мінськ, де спілкувалася з лідерами "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

"Вона підтвердила факт поїздки до Мінська і зустрічі з лідерами терористичних організацій" ЛНР "і" ДНР ", - сказав керівник апарату СБУ Олександр Ткачук в коментарі агентству " Інтерфакс-Україна " в понеділок.

А. Ткачук звернув увагу, що факт спілкування з юридичної точки зору не є кримінально караним. "Єдиний момент, що вона дійсно швидше за все порушила, це режим секретності. У нас (в Україні - ІФ) у всіх народних депутатів оформлений чинний допуск до державної таємниці. Вона (Н.Савченко - ІФ) зобов'язана інформувати режимно-секретний орган своєї установи, де вона працює, - а в даному випадку це апарат Верховної Ради, - про намір виїхати за кордон", - сказав керівник апарату СБУ.

"Природно, що якби вона поінформувала завчасно про намір виїхати в Білорусь з метою участі в такій розмові, то така інформація напевно б могла зацікавити і нашу Службу, і ми б напевно заздалегідь з нею поспілкувалися", - додав А. Ткачук.

При цьому він звернув увагу на те, що Н.Савченко "не є уповноваженою особою, представником від української сторони для обговорення будь-яких питань, пов'язаних із звільненням заручників".

Відповідаючи на питання про те, як така зустріч українського парламентарія з представниками "ЛНР / ДНР" може вплинути на хід переговорного процесу, керівник апарату СБУ сказав: "Ми побоюємося, що вона може зашкодити тим домовленостям, які вже досягнуті з представниками тієї сторони. Чому? Тому що вона не могла знати про деталі тих домовленостей, які досягнуті, і якщо вона щось обіцяла там, то яким чином будуть виконуватися ці обіцянки. Якщо вона від них щось вимагала, то на підставі чого?.. ".

За його словами, про факт зустрічі з керівниками "ДНР" та "ЛНР" парламентарій повідомила слідчим СБУ в понеділок в рамках допиту в якості свідка в рамках кримінального провадження про створення терористичної організації "ДНР".

"Савченко опитали в рамках кримінального провадження про створення терористичної організації" ДНР ", - сказав керівник апарату СБУ.

При цьому він зазначив, що Н.Савченко добровільно прибула в СБУ. "Вона по добрій волі погодилася прибути в СБУ і дати свідчення в цьому кримінальному провадженні", - зазначив А. Ткачук.