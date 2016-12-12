Протягом року прикордонники перекрили 11 каналів торгівлі людьми

З цією метою наших співвітчизниць в переважній більшості намагалися доправити в такі країни як Росія, Туреччина, ОАЄ, Китай. Інші злочини пов’язані з трудовою експлуатацією, в тому числі жебрацтвом, та незаконним вивезенням дітей.

Для викриття злочинів з торгівлі людьми прикордонним відомством активно застосовуються співробітники оперативно-розшукових підрозділів та відповідний профіль ризику з урахуванням частої зміни тактики злочинців.

Важливу увагу прикордонники приділяють питанню дискредитації каналів торгівлі людьми, аби ліквідувати їх діяльність та затримати організаторів. Загалом з початку року припинено функціонування 11 таких каналів, а також 6 викритих злочинних груп у складі 12 осіб. Крім того, за інформацією прикордонників відкрито та розпочато 19 кримінальних проваджень за ст. 149 ККУ «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини», виконано більше 60 доручень на проведення слідчих (розшукових) дій. Всього у результаті проведених заходів попереджено вивезення за кордон майже 30 потенційних жертв та припинено незаконне вивезення за кордон 82 дітей.

Робота в цьому напрямку триває постійно, в тому числі з закордонними партнерами, з якими повсякчас розширюється географія та напрямки співпраці. З-поміж іншого співробітники Держприкордонслужбирегулярно удосконалюють свою професійну майстерність. Неодноразово охоронці кордону приймали участь в навчальних тренінгах, семінарах, робочих зустрічах тощо, які були організовані відповідними міністерствами України, Міжнародною організацією з міграції, ОБСЄ, Місією EUBAM, в тому числі і з залученням іноземних фахівців та на базах іноземних колег.