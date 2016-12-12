У Маріуполі чоловік упав у шахту ліфта

12 грудня об 11.12 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у місті Маріуполі в будинку, що на пр. Будівельників, 51-річний чоловік впав у шахту ліфта, повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники, які прибули за викликом, за допомогою шанцевого інструменту відкрили двері ліфта на 1-му поверсі, підняли чоловіка з шахти ліфта й на ношах транспортували його до автомобіля швидкої медичної допомоги. Постраждалого з ушкодженнями кінцівок доставлено до травматологічного відділення Маріупольської міської лікарні № 2.