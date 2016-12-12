Депутат Верховної Ради травмував співробітника СБУ

«Сьогодні стався ганебний для демократичної країни випадок. Народний обранець дозволив собі нанести тяжкі ушкодження співробітнику СБ України, при виконанні ним службових обов’язків. Унаслідок чого співробітник Служби госпіталізований з черепно-мозковою травмою», — повідомила речник СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці у Facebook.

«Національна поліція проведе розслідування не лише за фактом бійки, а також щодо залучення депутатом для спротиву процесуальним діям правоохоронців декількох десятків так званих «тітушок».

У свою чергу, СБУ триматиме на контролі розслідування цього інциденту. Ми будемо жорстко реагувати на силовий тиск. Ніхто не може, навіть прикриваючись депутатським мандатом, безкарно здійснювати напади на наших співробітників», — наголосила речниця.

Напад пов’язаний із розслідуванням СБУ фактів розкрадання бюджетних коштів посадовцями Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області.