На Житомирщині прикордонники виявили 9 копачів бурштину

На Житомирщині прикордонники виявили 9 копачів бурштину

Громадяни намагалися незаконно видобувати «сонячне каміння».

Джерело: Відомості

11 грудня прикордонники відділу  «Копище» спільно зі співробітниками поліції неподалік від державного кордону виявили автомобіль «ГАЗ-66» та затримали 9 громадян України. Під час огляду транспортного засобу в ньому було виявлено знаряддя видобутку бурштину, а саме – одну мотопомпу та 20 рукавів до неї, повідомляє пре-сслужба Держприкордонслужби.

В подальшому було встановлено, що ці громадяни намагалися незаконно видобувати «сонячне каміння».

За порушення правил охорони або використання надр, передбаченого статтею 240 КК України, було направлено повідомлення до Національної поліції в Житомирській області, а також передано автомобіль та знаряддя видобутку бурштину. 

Наразі проводяться слідчі дії.

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