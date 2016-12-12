Савченко зустрічалась із бойовиками

Голови т.зв. Луганської та Донецької народних республік Ігор Плотницкий і Олександр Захарченко зустрілися з депутатом Верховної ради України Надією Савченко. Зустріч пройшла на нейтральній території - в Мінську.

Ігор Плотницкий закликав сприймати цю зустріч правильно, розуміти, що це проходить в рамках мінських переговорів.

"Настав час вирішувати питання не військовим, а мирним шляхом, і такі шляхи необхідно знаходити. Основною темою наших розмов був обмін полоненими за формулою" всіх на всіх ", тобто без вісті зниклих, і ті питання, які пов'язані з цією темою", - цитує Плотницького РІА Новини.

На думку Захарченка та Плотницького, подібні зустрічі корисні, проблема в стінах Верховної ради повинна вирішуватися не в односторонньому порядку.