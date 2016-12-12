Прикордонники на Чернігівщині виявили лампи до ракетної зброї

Вночі 11 грудня в пункті пропуску «Сеньківка» прикордонники Чернігівського загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили в автобусі, який їхав в Україну, 12 ламп, можливо, військового призначення, повідомляє прес-служба Жержприкордонслужби.

Так, на в’їзд в Україну прибув рейсовий автобус молдавської реєстрації під керуванням громадянина Молдови. При проведенні ретельного огляду транспортного засобу правоохоронці виявили в дерев’яному ящику багажного відділення 12 ламп, які, можливо, використовуються в приладах оптико-електронної протидії до високоточної ракетної зброї.

Працівниками ДФС виписана картка відмови на товар, а лампи вилучено на зберігання для подальшого проведення експертизи.