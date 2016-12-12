Ворог продовжує інтенсивно атакувати українські позиції
Минулої доби зафіксовано 51 обстріл.
Зі 122 міліметрової артилерії та мінометів було обстріляно Талаківку, Мар’їнку, Красногорівку, Новоселівку Другу, Чермалик, Лебединське та Водяне. По Красногорівці вогонь вів і снайпер. По Широкиному понад 10 разів бойовики стріляли з мінометів різних калібрів, озброєння БМП та танку.
На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів окупанти намагалися поцілити по Балці Кошарній, Попасній, та Кримському.
На Донецькому напрямку по Троїцькому, Опитному та Авдіївці окупанти вели вогонь зі 120 міліметрових мінометів, а по Луганському – з гранатометів, БМП та великокаліберних кулеметів, повідомляє штаб АТО.