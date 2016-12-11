Інтерпол не шукатиме Онищенка для України
"Інтерпол вважає справу політичним переслідуванням", - адвокат.
Адвокат українського депутата Олександра Онищенка Олег Іщенко повідомив, що Інтерпол не буде розшукувати Онищенказа запитом України. Адвокат роз'яснив, що "Інтерпол вважає справу політичним переслідуванням". Онищенко звинуватив президента України Петра Порошенка в підкупі депутатів для прийняття необхідних йому законів і призначення чиновників.
Нагадаємо, Онищенко підозрюється в розкрадання 120 мільйонів доларів державних грошей через компанію "Укргазвидобування". Онищенко передав Мін'юсту США компромат на Порошенка, який записував на годинник-диктофон.