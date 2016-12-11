Інтерпол не шукатиме Онищенка для України

Інтерпол не шукатиме Онищенка для України

"Інтерпол вважає справу політичним переслідуванням", - адвокат.

Джерело: Відомості

Адвокат українського депутата Олександра Онищенка Олег Іщенко повідомив, що Інтерпол не буде розшукувати Онищенказа запитом України. Адвокат роз'яснив, що "Інтерпол вважає справу політичним переслідуванням". Онищенко звинуватив президента України Петра Порошенка в підкупі депутатів для прийняття необхідних йому законів і призначення чиновників.

 Нагадаємо, Онищенко підозрюється в розкрадання 120 мільйонів доларів державних грошей через компанію "Укргазвидобування". Онищенко передав Мін'юсту США компромат на Порошенка, який записував на годинник-диктофон.

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