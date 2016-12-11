Генпрокурор Юрій Луценко відвідав Райківську колонію на Житомирщині і жахнувся

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.

"В день захисту прав людини без попередження відвідав Райківську колонію на Житомирщині. Жах. 500 засуджених. В лазні нема води. Їду готують прямо в цеху, де рубають дрова. В штрафному ізоляторі нема скла у вікнах, теж нема води. В медпункті майже нема ліків. Вартість дня в кімнаті побачень - 700 грн. Доступ до телефонного зв'язку не організований. Держкар'єр, який має заробляти для покращення умов - під контролем ТОВ з депутатським дахом.

Вже порушено кримінальне провадження проти керівництва закладу.

Правий св. Августин: без справедливості держава є лише бандою розбійників".