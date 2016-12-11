Бойовики активізувалися з потрійною силою

Більшість обстрілів відбулося на Маріупольському напрямку. З артилерії 152 та 122 міліметри окупанти обстріляли Водяне, Широкине, Лебединське, Талаківку, а з мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Широкине, Талаківку, Красногорівку, Лебединське, Гнутове, Мар’їнку та Павлопіль. По Широкиному вогонь вів і танк.

На Луганському напрямку зі 122 міліметрової артилерії обстріляли Новотошківку, з мінометів – Новозванівку, Троїцьке та Кримське. З гранатометів та стрілецької зброї - Станицю Луганську, Новозванівку, Лопаскіне, Попасну, Новоолександрівку.

На Донецькому напрямку з 82 міліметрових мінометів окупанти вели вогонь поблизу Луганського, а в районі Авдіївки, Верхньоторецького та Зайцевого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, інформує штаб АТО.