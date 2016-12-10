Радник Авакова Шкіряк назвав мітингуючих під Радою смердючками (відео)

Радник Авакова Шкіряк назвав мітингуючих під Радою смердючками (відео)

Під стінами Верховної Ради під час мітингу відбулася словесна перепалка між ветеранами МВС і Зоряном Шкіряком.

Джерело: Відомості

Мережею гуляє відео з висловлюванням радника глави МВС Зоряна Шкіряка під час перепалки з мітингуючими. Тим, хто висловлюється про відставку Арсена Авакова він сказав:

"Нічого цього не буде, не дочекаєтеся, не вийде цю ситуацію використовувати. Покричіть трохи, посмердіть, а потім заспокоєтеся. Собака гавкає, а караван іде. Міністр внутрішніх справ буде продовжувати працювати на своїй посаді", - сказав чиновник.

Нагадаємо, Шкіряк вступив у перепалку з пенсіонерами, які вийшли на мітинг до Верховної Ради. В ході акцій протесту люди вимагали зробити перерахунок їх пенсій. 

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