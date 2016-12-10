Радник Авакова Шкіряк назвав мітингуючих під Радою смердючками (відео)

Мережею гуляє відео з висловлюванням радника глави МВС Зоряна Шкіряка під час перепалки з мітингуючими. Тим, хто висловлюється про відставку Арсена Авакова він сказав:

"Нічого цього не буде, не дочекаєтеся, не вийде цю ситуацію використовувати. Покричіть трохи, посмердіть, а потім заспокоєтеся. Собака гавкає, а караван іде. Міністр внутрішніх справ буде продовжувати працювати на своїй посаді", - сказав чиновник.

Нагадаємо, Шкіряк вступив у перепалку з пенсіонерами, які вийшли на мітинг до Верховної Ради. В ході акцій протесту люди вимагали зробити перерахунок їх пенсій.