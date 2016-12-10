Поліція Німеччини готова прийняти на стажування українських колег

Про це йшлося 9 грудня на зустрічі т.в.о. Голови Національної поліції України Вадима Трояна з Віце-президентом Федеральної поліції Федеративної Республіки Німеччина Юргеном Шубертом.

Учасники зустрічі обговорили можливість направлення на стажування до правоохоронних органів Німеччини кількох представників Національної поліції України. Під час стажування українські поліцейські ознайомляться з досвідом німецьких колег у кількох сферах правоохоронної діяльності.

Стажування передбачає вивчення кількох питань. Зокрема, йдеться про протидію торгівлі людьми, незаконним операціям з наркотиками, незаконним заволодінням транспортними засобами, виявлення підроблених документів, а також про координацію діяльності підрозділів поліції у боротьбі із транскордонною злочинністю.

Крім того, в рамках стажування українські правоохоронці можуть вивчити досвід поліції ФРН щодо виявлення і припинення злочинів на воді та у прибережній зоні.

Вадим Троян подякував Юргену Шуберту за сприяння з боку Федеративної Республіки Німеччина у розбудові Національної поліції України, а також висловив сподівання на подальше розширення співпраці між поліцейськими структурами двох країн.