У Ягодині на пункту пропуску на 8-у ранку перебувало 200 автомобілів
Повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
Станом на 08.00 10.12.16 р. перед пунктами пропуску перебуває наступна кількість автомобілів:
Польська республіка: Устилуг -200 авто, Ягодин - 200; Рава-Руська” – 200; “Шегині” – 150; “Краковець” – 120; “Смільниця” – 100; “Грушів” – 70; “Угринів” – 0.
Словацька республіка: “Ужгород” – 0; “М.Березний” - 0.
Угорщина: "Вилок" – 50; “Тиса” – 0; "Лужанка" – 0; “Косино”- 0.
Румунія: "Порубне", "Солотвино", "Дяково" - жодного.
Республіка Молдова: "Мамалига-авто" - 0; “Краковець” – 120; “Смільниця” – 100; “Грушів” – 70, “Угринів” – 0.
Словацька республіка: “Ужгород”, “М.Березний” - жодного.
Угорщина: "Вилок" –50; “Тиса” – 0; "Лужанка" – 0; “Косино”- 0.
Румунія: "Порубне", "Солотвино", "Дяково" - жодного.
Республіка Молдова: "Мамалига-авто" - 0.
Прикордонна служба просить подорожуючих врахувати зазначену інформацію та обирати для перетину кордону менш завантажені пункти пропуску!