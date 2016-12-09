СБУ викрила канал фінансування тероризму через виплати псевдопереселенцям

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили у Запоріжжі багатомільйонний канал фінансування тероризму через незаконні виплати псевдо переселенцям, повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що організатори схеми залучили до її реалізації працівників однієї з банківських та соціальних установ міста. Зловмисники протиправно оформлювали пакет документів для виплати грошей мешканцям тимчасово окупованих територій, які фіктивно реєструвалися переселенцями у Запорізькій області.

За домовленістю з керівництвом банку, на них оформлювалися картки, на які зараховувались бюджетні соціальні та пенсійні виплати. Співробітники спецслужби з’ясували, що гроші потім переводилися у готівку та вивозилися кур’єрами на тимчасово окуповані території. Організатори оборудки регулярно сплачували відсотки з нелегального бізнесу представникам т. зв. «ДНР».

Співробітники спецслужби затримали двох учасників угруповання, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального України, під час спроби зняття в банку понад ста тисяч гривень. За попередніми оцінками, зловмисники протиправно привласнили майже дванадцять мільйонів гривень.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання ділків оперативники СБ України вилучили чимало банківських карток та підроблених документів на реєстрацію псевдопереселенців.

У рамках кримінального провадження, відкритого за статтями 255, 258-3, 258-5, 364 Кримінального кодексу України, зловмисникам повідомлено про підозру в скоєнні злочину.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників угруповання.