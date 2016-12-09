Гройсман: Україна — не лісопилка

Про це він заявив під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді України, повідомляє прес-служба КМУ.

«Ми зробимо все залежне від себе, щоби припинити будь-яку можливість, навіть технічну можливість, провозити контрабанду з України за кордон. У принципі розуміємо, де це відбувається, і зараз серйозно над цим питанням працюємо, щоб це не відбувалося», — заявив Володимир Гройсман.

Він зазначив, що, зокрема, на Західній Україні є застереження щодо контрабанди лісу через кордон.

Уряд припинив багато можливостей для зловживань, зауважив Прем’єр-міністр. Зокрема, він нагадав, що було створено інтерактивний ресурс, де видно реальний стан справ в лісовому господарстві, багато зловживань. «Але це тільки початок, ще є дуже багато викликів», — зазначив він.

У цьому контексті Прем’єр-міністр закликав народних депутатів долучатися до створеної за його ініціативи робочої групи для напрацювання рішень щодо відродження лісового фонду України. Він також нагадав свою пропозицію народному депутату України, Секретарю Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Остапу Єднаку стати співголовою цієї робочої групи.

Коментуючи питання народного депутата щодо доцільності відміни заборони експорту лісу-кругляку, Глава Уряду зауважив, що Україна має виконувати міжнародні зобов'язання. Разом з тим Уряд вважає, що в Україні потрібно розвивати внутрішнє виробництво.

«Ми вважаємо, що треба відійти від сировинного типу економіки. Україна — не лісопилка. Україна — країна, в якій має створюватися конкурентний і якісний національний продукт. І цей продукт має завойовувати міжнародні ринки», — підкреслив Володимир Гройсман.