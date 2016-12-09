Гройсман: Уряд передбачив збільшення підтримки місцевого та регіонального розвитку в наступному році

Уряд є партнером місцевого самоврядування, громад, а також асоціацій, які представляють їхні інтереси. Про це сьогодні Володимир Гройсман заявив на конференції Уповноважених представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації міст України, повідомляє прес-служба КМУ.

«Уряд останнім часом демонструє абсолютне партнерство стосовно асоціацій українського самоврядування і зокрема, до Асоціації міст України», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Він зазначив, що Уряд підтримує розвиток самоврядування та не залишає місцеву владу наодинці з власними проблемами. Як приклад, це і робота Державного фонду регіонального розвитку, і субвенція на соціально-економічний розвиток.

«Місцеві бюджети відповідно, якщо порівнювати 2015 і 2016 роки, зросли на понад 60%, на 44 млрд грн. Ми маємо сьогодні за 11 місяців 104,1% виконання місцевих бюджетів, які були затверджені і заплановані місцевими радами. Це означає, що ми маємо постійну тенденцію зростання. І на 2017 рік ми бачимо сьогодні зростання на рівні 25% по місцевих бюджетах», — зазначив Глава Уряду. А це означає, зокрема, і якісну освіту, інфраструктуру, енергонезалежність.

Крум того, Володимир Гройсман підкреслив, що у проекті державного бюджету на 2017 рік передбачено збільшення обсягу підтримки місцевого та регіонального розвитку до 9 млрд грн загалом.

При цьому Прем’єр-міністр переконаний, що на місцях мають навчитись ефективно та раціонально використовувати ці кошти.

«Нам потрібно збільшувати відповідальність органів місцевого самоврядування перед громадою», — підкреслив він.