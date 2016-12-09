Прикордонники вдруге затримали громадян Німеччини, які перевозили медконтрабанду

Сьогодні о 5-й годині ранку в залізничному пункті пропуску «Ягодин» під час оформлення пасажирського потяга «Київ - Варшава» прикордонники Луцького загону спільно з митниками виявили контрабандні медичні препарати, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Перевозили таблетки, які, попередньо, є стимулятором чоловічої потенції, двоє громадян Німеччини, батько з сином 67 та 29 років. Вони спакували 600 пігулок «TADADEL 20» серед особистих речей у сумці, яку везли з собою.

Як з’ясувалось, порушниками виявились «старі знайомі» прикордонників. В квітні цього року вони вже намагались вивезти із України з метою подальшої реалізації більше 36 тисяч штук таких же таблеток, приховавши їх серед багажу та постільної білизни у купе поїзда. Тоді експертиза підтвердила їхнє медичне призначення, а сума оцінки склала більше 900 тисяч гривень.

Зараз родичі заявили, що таблетки придбали для особистого користування. Після їхньої експертизи буде прийнято відповідне правове рішення.