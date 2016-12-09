Ворог не припиняє гатити по українських позиціях з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
Загалом зафіксовано 15 обстрілів.
Російсько-окупаційні війська зі 120 міліметрових мінометів вели вогонь по наших позиціях в районі селища Піски, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – по Авдіївці, що на Донецькому напрямку.
На Маріупольському напрямку з мінометів, гранатометів, озброєння БМП та стрілецької зброї були обстріляні Широкине, Талаківка, Мар’їнка, Водяне.
З 82-міліметрових мінометів та зенітних установок пізно ввечері окупанти обстріляли Лобачеве та Новоолександрівку, що на Луганському напрямку.
Загалом відбулося 15 обстрілів