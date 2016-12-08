Знайдені скарби Азарова передадуть до Генпрокуратури

Про це т.в.о. Голови Національної поліції України повідомив сьогодні, 8 грудня, на брифінгу в поліції Києва.

Вадим Троян зазначив, що столичні поліцейські виявили цю квартиру, працюючи над розкриттям іншого злочину, вчиненого в Києві. За поданими матеріалами слідчий суддя дав дозвіл на проведення обшуку помешкання.

Правоохоронці виявили у помешканні близько 200 господарських сумок з упакованими в них грошима і раритетними речами: предметами антикваріату, нагородною зброєю, стародруками, картинами відомих художників Іллі Рєпіна і Василя Тропініна.

Вадим Троян зазначив, що Микола Азаров перебуває у розшуку, а в Генеральній прокуратурі України є кілька кримінальних проваджень, в яких він фігурує. Одне з проваджень порушено за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

«Тому я вважаю, що для Генеральної прокуратури це буде одним з ключових доказів по цій справі», – зазначив т.в.о. глави Нацполіції.

На виявлені у помешканні предмети суд наклав арешт. Слідчі повідомили Генпрокуратуру про їх виявлення і можливість передачі в рамках тих кримінальних проваджень, які розслідує ГПУ.

Нагадаємо, що сьогодні Вадим Троян повідомив про виявлення столичними поліцейськими квартири з речами Миколи Азарова. Попередньою вартість знахідки оцінюють приблизно у п’ять мільйонів доларів США.