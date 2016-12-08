Держприкордонслужба перевіряє причетність військовослужбовців до перевезення сирійських мігрантів
До військової прокуратури направлено повідомлення про ознаки вчинення принаймні одним військовослужбовцем.
Наприкінці листопада прикордонникам від словацьких колег стало відомо про викриття ними каналу незаконного переправлення громадян Сирії за чеськими та словацькими паспортами і затримання кількох інспекторів, які підозрюються у причетності до цієї злочинної схеми, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
Для підрозділів внутрішньої безпеки Держприкордонслужби це стало підставою для початку службової перевірки щодо можливої причетності до цієї злочинної діяльності і військовослужбовців-прикордонників.
Сьогодні до військової прокуратури вже направлено повідомлення про ознаки вчинення злочину та причетність до схеми принаймні одного військовослужбовця. Можливе залучення до злочинної діяльності ще кількох військовослужбовців перевіряється вже спільно з військовою прокуратурою. У разі, якщо їхня причетність до незаконної діяльності буде встановлена, в залежності від ступеню залучення, на них чекає дисциплінарна або кримінальна відповідальність.