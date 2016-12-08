Держприкордонслужба перевіряє причетність військовослужбовців до перевезення сирійських мігрантів

Наприкінці листопада прикордонникам від словацьких колег стало відомо про викриття ними каналу незаконного переправлення громадян Сирії за чеськими та словацькими паспортами і затримання кількох інспекторів, які підозрюються у причетності до цієї злочинної схеми, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Для підрозділів внутрішньої безпеки Держприкордонслужби це стало підставою для початку службової перевірки щодо можливої причетності до цієї злочинної діяльності і військовослужбовців-прикордонників.

Сьогодні до військової прокуратури вже направлено повідомлення про ознаки вчинення злочину та причетність до схеми принаймні одного військовослужбовця. Можливе залучення до злочинної діяльності ще кількох військовослужбовців перевіряється вже спільно з військовою прокуратурою. У разі, якщо їхня причетність до незаконної діяльності буде встановлена, в залежності від ступеню залучення, на них чекає дисциплінарна або кримінальна відповідальність.