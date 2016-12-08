Скарби Азарова виявили у київській квартирі (фото)

Київські поліцейські виявили квартиру із речами «премєра-втікача» Азарова.

Джерело: Відомості

Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук виконувач обов'язків керівника Нацполіції Вадим Троян.

"Квартира-склад, набита господарськими сумками з коштовними речами та творами мистецтва, знаходилась у Дарницькому районі столиці. Поліцейські натрапили на неї під час відпрацювання. Отримавши усі дозвільні документи, оперативники разом із адвокатом зайшли у квартиру.

Десятки ікон та релігійних книг, датованих 19 століттям, оригінали (відповідно до висновків експертів) творів живопису Іллі Рєпіна, Василя Тропініна та Нікоса Сафронова. А ще столове срібло, пам’ятні монети, нагородна зброя з дозволами на ім’я «прем’єра-втікача» і навіть козацька шабля. 

Також у квартирі були знайдені нагороди та привітання від керівництва РФ, які політемігрант-невдаха отримував навіть під час трагічних подій Революції Гідності

За попередньою інформацією, вартість знахідки оцінюється у кілька мільйонів доларів США".

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