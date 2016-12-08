У Верховній Раді обмежили ввезення антиукраїнських книг з Росії

У Верховній Раді прийнято рішення про обмеження ввезення в Україну «іноземної продукції антиукраїнського змісту». За відповідний документ проголосували 237 депутатів при 226 необхідних, повідомляє «РенТВ».

Відзначається, що прийнятий закон внесе зміни в ряд інших документів. Зокрема, до законів «Про друковані ЗМІ (пресу) в Україні», «Про видавничу справу», «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

При цьому в разі поширення забороненої продукції вона в подальшому буде вилучатися, а до порушників застосовуватимуть адміністративний штраф.