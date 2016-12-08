У Кременчуці затримано викрадачів людей

Під час проведення комплексу оперативно-слідчих дій за участі підрозділів поліції ГУНП, Кременчуцького відділу поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури затримано четверо місцевих мешканців, що обґрунтовано підозрюються у скоєнні тяжких злочинів на території міста Кременчук.

«Учасники групи вивозили потерпілих за межі міста та в подальшому вимагали кошти від рідних, або ж в цей період скоювали крадіжки з помешкань осіб, яких викрали. Організатором даної групи є 22-річний кременчужанин. Також до складу групи входило ще троє чоловіків віком від 21-го до 24-х років», – зазначив начальник поліції Полтавщини Олег Бех.

Поліцейські провели ряд санкціонованих обшуків та вилучили речові докази - зброю, одяг, кошти, автомобілі та інші речові докази.

Встановлено, що затримані причетні до вчинення понад 15 кримінальних правопорушень різного ступеню тяжкості. Більшість потерпілих були залякані затриманими та не повідомляли про скоєння злочинів в органи поліції.

Правоохоронці розпочали п’ять кримінальних проваджень: за ч. 3 ст. 185 (крадіжка), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст. 189 (вимагання), ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають заходи, направлені на документування протиправних дій даного угрупування.