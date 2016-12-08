На лінії фронту з боку ворога зафіксовано 20 обстрілів

На лінії фронту з боку ворога зафіксовано 20 обстрілів

Окупанти продовжують обстрілювати українські позиції.

Джерело: Відомості

Минулої доби на Маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська зі 120 міліметрових мінометів обстрілювали Чермалик та Широкине, а з 82 міліметрових – Красногорівку. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер. Гранатомети та стрілецьку зброю ворог використовував поблизу Лебединського, Славного та Павлополя. 

На Донецькому напрямку зі 152 та 122 міліметрової артилерії окупанти обстрілювали Водяне. З мінометів калібром 120 і 82 міліметри - Верхньоторецьке. З озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Авдіївку та Луганське.

Загалом зафіксовано 20 обстрілів, інформує штаб АТО.

Читайте в рубриці

Всі новини рубрики

Стрічка новин

Loading...