В Києві затримано екс-директора "Київенергохолдингу"за розкрадання 77 мільйонів грн

Співробітники Служби безпеки України на виконання доручення прокуратури затримали у столиці колишнього директора акціонерного товариства "Компанія Київенергохолдинг".

Правоохоронці встановили, що один з колишніх керівників товариства організував через офшорні компанії відчуження понад 12 % акцій "Київенерго", які на той час належали холдингу. Співробітники спецслужби встановили, що через незаконні дії посадовців територіальній громаді Києва було завдано збитки на понад 77 мільйонів гривень.

Було відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 363 Кримінального кодексу України.

Під час досудового слідства правоохоронці отримали інформацію про те, що колишній очільник підприємства планує втечу на тимчасово окуповані території, подавши заявку на надання йому відповідного дозволу. Колишнього директора було затримано у столиці за місцем проживання. Оперативники СБ України спільно з Нацполіцією під час обшуків у помешканні зловмисника вилучили десять тисяч доларів США, три тисячі євро, іменний годинник від Президента РФ Путіна, агітаційні листівки антиукраїнської Громадської організації «Інші».

Колишньому керівнику "Київенергохолдингу" оголошено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Триває досудове слідство.