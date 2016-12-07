На Закарпатті затримали двох порушників кордону в мокрому одязі та гідрокостюмах

Минулої ночі у Рахівському районі Закарпатської області, на березі річки Тиса, по якій проходить кордон з Румунією, прикордонники затримали двох місцевих жителів у мокрому одязі та гідрокостюмах, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Прикордонний наряд відділу «Ділове» Мукачівського загону за допомогою приладу нічного бачення виявив невідомих осіб, які рухались через річку. Прикордонники правопорушників затримали.

Вони були одягнені у мокрий одяг поверх гідрокостюмів, жодних документів при собі не мали, але повідомили що є громадянами України.

Під час затримання до прикордонників підбігла місцева жителька, яка почала висловлювати обурення фактом затримання. За кілька хвилин до місця події під’їхав легковий автомобіль, водій якого почав знімати все що відбувається на мобільний телефон. В цей час один із порушників впав на сніг та повідомив, що йому погано. Співробітники Держприкордонслужби вирішили негайно доправити хворого до лікарні.

Однак під час прямування, він відмовився від консультації лікарів, повідомивши, що почувається добре. Очевидно, що чоловік зімітувати різке погіршення стану здоров’я, аби уникнути відповідальності за спробу порушення кордону та скомпрометувати співробітників Держприкордонслужби.

Обох затриманих доставлено до відділу прикордонної служби «Ділове» для складання протоколів адмінправопорушення за ч. 2 ст. 204 КУпАП. Матеріали справи передано до суду.