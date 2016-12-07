Журналіст, який звинуватив Яценюка у купівлі 24-х вілл, вибачився за «плітки з Маямі»

Автор інформації про нібито придбання екс-Прем'єром Арсенієм Яценюком 24 вілл у США Олег Торгало вибачився за цю публікацію, а також повідомив, що не має ніяких підтверджень своєї заяви, яка «по суті, є переказом пліток з Майямі», повідомляє Censor.net.

Про це Торгало написав у коментарях на сторінці Арсенія Яценюка у Facebook.

У своєму повідомленні він розповів, що його пост про нібито придбання Яценюком у США 24-х вілл заснований на оповіданні його «американського друга», який після резонансу, викликаного цією історією, «замовк і відключив усі види зв'язку».

«Я заявляю, що мої обвинувальні твердження з приводу купівлі вілл виявилися просто переказом пліток з Майямі. Я прошу вибачення в Арсенія Яценюка», — заявив Торгало.

Крім того, він запевнив, що ця публікація «пліток з Майямі» не була спланованою акцією з дискредитації екс-Прем’єра, а йому самому прикро, що його «необдуманим вчинком» скористалися антиукраїнські ЗМІ. На підтвердження своїх слів Торгало висловив готовність пройти тест на поліграфі.