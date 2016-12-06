СБУ затримала київських поліцейських, які «кришували» борделі

Начальника, заступника начальника та старшого оперуповноваженого одного з управлінь поліції Києва викрила за хабарництві Служба безпеки України спільно з прокуратурою та УВБ Нацполіції, повідомляє прес-центр СБУ.

«Перевертні в погонах» систематично отримували сотні тисяч гривень за «кришування» столичних веб-студій та будинків розпусти, які діяли під вивіскою масажних салонів. Зокрема здирники вимагали в одного з нелегальних ділків 250 тисяч гривень за не перешкоджання його незаконній діяльності.

Оперативники спецслужби затримали зловмисників під час одержання частини неправомірної вигоди у 148 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають обшуки за місцями роботи та проживання зловмисників.