Спікер Верховної Ради отримав травму

Чиновник зламав палець на нозі під час поїздки до Львова у перерві між пленарними тижнями, повідомляє «ТаблоID» з посиланням на колег Парубія з фракції «Народного фронту».

В оточенні спікера також розповіли, що йому наклали гіпс на місце перелому. Тож тепер найскладніше для Парубія — надіти черевик на травмовану ногу.

Незважючи на перелом, нардеп усе ж таки з'явився на засідання Погоджувальної ради голів депутатських фракцій, груп і комітетів.