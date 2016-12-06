Терористи «ДНР» планують захопити Великобританію

Очільник терористичної «республіки» «ДНР» Олександр Захарченко заявив, що «ополченці» повинні захопити не тільки Київ і Берлін, а й Великобританію. Про це у вівторок, 6 грудня, він сказав в інтерв'ю на телеканалі «Царьград ТВ», повідомляє Lenta.ru.

«Я зараз не говорю Київ. Насправді потрібно брати навіть не Берлін. Потрібно його пройти і взяти Британію всю як таку. Все зло нашої російської долі — це англосакси», — заявив Захарченко.

Він додав, що в разі захоплення Великобританії настане «золоте століття Росії». «Ми повернемо під контроль ту територію, яку втратила Російська імперія, плюс заберемо своє, що повинні були отримати ще починаючи з Кримської війни», — підкреслив глава ДНР.