Нардеп Лещенко сховався у сесійній залі від представника НАЗК, який намагався ознайомити його з адмінпротоколом

Депутат від БПП Сергій Лещенко зник у сесійній залі ВР від представника Національного агентства з запобіганню корупції (НАПК), який намагався ознайомити його з адмінпротоколом, повідомляє телеканал «112 Україна». Адмінпротокол довелося зачитали журналістам.

Додамо, що в Національному агентстві з питань запобігання корупції вже заявиляли, що народний депутат Сегрій Лещенко ухиляється від особистого ознайомлення з протоколом про адміністративне правопорушення.

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило перевірку щодо народного депутата України Сергія Лещенка про наявність ознак порушення, передбаченого ст. 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Процедуру ознайомлення з протоколом про адміністративне правопорушення вперше призначили на 30 листопада.

Національне агентство з питань запобігання корупції почало перевірку матеріалів НАБУ щодо купівлі квартири депутатом від БПП Сергієм Лещенком 20 вересня цього року.

Варто додати, що 7 вересня Лещенко сам звернувся до НАЗК з проханням перевірити законність купівлі ним квартири.

«Як народний депутат та публічний політик вважаю за принципове прозвітувати перед суспільством у належний спосіб. Звертаюся із закликом до НАЗК та НАБУ зробити відповідну перевірку придбання мною житла», — написав тоді політик на своїй сторінці у Facebook.