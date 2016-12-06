У Херсоні рятувальники зняли з даху 80-річну жінку

5 листопада о 13.14 до Служби порятунку «101» надійшла інформація від чергового Нацполіції про те, що на вулиці Михайловича у Корабельному районі м. Херсона літня жінка потребує допомоги, повідомляє прес-служба ДСНС.

По прибуттю за вказаною адресою рятувальники з’ясували, що на даху першого поверху двоповерхового будинку знаходиться 80-річна жінка, яка не змогла відчинити двері свого помешкання та вирішила вилізти з вікна на дах, щоб покликати на допомогу.

Рятувальники допомогли жінці спуститись та передали медичним працівникам.