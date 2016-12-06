У Рівному вогнеборці двічі ліквідовували пожежу в одній оселі

5 грудня о 19.50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в багатоповерховому житловому будинку в місті Рівне по вулиці Князя Романа, 7, повідомляє прес-служба ДСНС.

На місці вогнеборці встановили, що пожежа сталася в однокімнатній квартирі на четвертому поверсі. В апаратах захисту органів дихання рятувальники увійшли в палаючу квартиру. В оселі горіли речі домашнього вжитку та сміття. Бійці ДСНС виявили в приміщенні чоловіка та негайно вивели його на свіже повітря. Врятованого, яким виявився господар оселі 1975 р. н., оглянули медики та передали правоохоронцям для з’ясування обставин пожежі. Вже за 15 хвилин вогнеборці ліквідували пожежу.

Наступного дня о 07.38 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу за тією ж адресою. Вогнеборці врятували господаря з палаючої оселі та евакуювати на свіже повітря 7 мешканців багатоповерхівки (серед яких 2 дітей). Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено меблі в квартирі.