Ворог активно обстрілює Маріупольський та Донецький напрямки

З мінометів ворог вів вогонь по Луганському, а з великокаліберних кулеметів – по Опитному.

Після 18 години окупанти розпочали обстріли наших позицій переважно зі 120 міліметрових мінометів на Луганському напрямку. Під вогонь потрапили: Балка Кошарна та – тричі поспіль - Кримське. З гранатометів обстріляли Троїцьке та Станицю Луганську.

На Маріупольському напрямку – з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстріляли Широкине, Талаківку, Павлопіль, Новомихайлівку, Тарамчук. З Озброєння БМП – Водяне.

А на Донецькому – з гранатометів та стрілецької зброї – Авдіївку та Зайцеве.

Якщо до 18 години відбулося 9 обстрілів, то до нуля годин – ще 17. Переважна більшість - зі 120 міліметрових мінометів.