СБУ викрила факти розкрадання понад 230 мільйонів у держпідприємстві «Укрхімаміактранс»

Співробітники Служби безпеки України викрили факти розкрадання колишнім керівництвом державного підприємства «Укрхімаміактранс» майже 235 мільйонів гривень, повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що один із керівників підприємства протягом 2012-2015 років перераховував гроші низці підконтрольних комерційних структур. До оборудки причетний один із діючих посадовців «Укрхімаміактранс».

За документами фірми повинні були поставити підприємству обладнання та виконати роботи із забезпечення функціонування аміакопроводу.

Під час перевірки оперативники спецслужби з’ясували, що бізнесмени не поставили обладнання та не виконали жодних робіт на державних об’єктах. Під час обшуків у Києві в офісах ДП «Укрхімаміактранс» та місцями проживання фігурантів справи оперативники спецслужби вилучили документацію, яка доводить причетність чиновників до розкрадання державних коштів, та велику суму грошей в іноземній валюті.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.