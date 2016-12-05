В Україні випробували потужний вантажний безпілотник для армії (відео)

Такою інформацією поділилися розробники безпілотника з волонтерської групи Matrix-UAV, повідомляє видання «Нескучные новости».

«Сьогодні взята вага 12 кг, не рахуючи палива. Перевірялась працездатність всіх систем, налаштування автопілота, аварійні режими. Виконали чотири польоти тривалістю 10-20 хвилин кожен», — розповідають інженери.

Апарат має комбіновану рухову установку.

«На відміну від звичного чисто електричного коптера, який літає дуже недовго (20-40 хвилин), і тому недалеко (5-20 км), наш апарат може літати кілька годин і покривати відстань у сотні кілометрів», — відзначили волонтери.

Розробники запевняють, що дрон може використовуватися як носій різноманітного озброєння, включаючи керовані і некеровані ракети, стрілецьку зброю, бомби і міни, а також може бути ретранслятором сигналів або носієм радіолокаційної станції.

За словами волонтерів, на доведення проекту до успішного завершення буде потрібно не менше восьми місяців.