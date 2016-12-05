У Чернігівській області врятували рибалку, який провалився під кригу

5 грудня о 09.50 до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС у Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що на річці Пакулька поблизу села Пакуль Чернігівського району під тонкий лід провалилися четверо рибалок, повідомляє прес-служба ДСНС.

На момент прибуття рятувальників у крижаній воді вже понад 20 хвилин залишався 62-річний чоловік, інші троє рибалок змогли самотужки дістатись берега.

Вогнеборці за допомогою пожежних рукавів врятували постраждалого. З діагнозом «переохолодження» його каретою швидкої медичної допомоги доставили до лікувального закладу. Інших любителів зимової риболовлі у приміщенні місцевої пожежної охорони обігріли теплим чаєм та надали необхідну допомогу.