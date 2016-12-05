Мешканець України приховав у колесі та під днищем автомобіля близько 100 кілограмів ковбасних виробів (відео)
Виявлений вантаж передали зведеній мобільній групі.
Вчора вранці на контрольному пункті в’їзду – виїзду «Майорське» прикордонники Краматорського загону виявили близько 100 кілограмів ковбасних виробів, які водій приховав в конструктивних особливостях автівки, повідомляє прес-служба Держприкрдонслужби.
Під час перевірки автомобіля «Фольксваген», який прямував на неконтрольовану територію, співробітники Держприкордонслужби помітили хвилювання водія та ініціювали проведення поглибленого огляду транспортного засобу. Під час перевірки в конструктивних особливостях, а саме в запасному колесі та під днищем автомобіля прикордонники виявили ковбасні вироби загальною вагою близько 100 кілограмів.
Виявлений вантаж передали зведеній мобільній групі.