СБУ вилучила нелегальні вантажі на півмільйона гривень у районі проведення АТО

Співробітники Служби безпеки України протягом доби вилучили нелегальні товари на більше ніж півмільйона гривень у районі проведення антитерористичної операції.

Правоохоронці зупинили на пунктах пропуску в Донецькій області чотири машини, водії яких без необхідних документів намагалися ввезти товари до т.зв. "ДНР". Співробітники спецслужби вилучили у нелегальних перевізників, зокрема, шахтне обладнання, автозапчастини та будівельні матеріали.

Зі слів водіїв, продукцію вони везли на замовлення ватажків незаконних збройних формувань терористів.

Тривають відповідні процесуальні дії.