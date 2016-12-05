Ворог не замовкає: протягом доби зафіксовано 25 обстрілів українських позицій

Протягом дня з мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики продовжили обстрілювати Талаківку, Красногорівку, Мар’їнку та Широкине. На Луганському напрямку під вогонь 82 міліметрових мінометів потрапила Новозванівка, обстрілів з гранатометів зазнали Кримське, Жовте, Лопаскіне, Новоолександрівка та Станиця Луганська. По Новоолександрівці противник також вів вогонь із зенітних установок.

На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська з мінометів та гранатометів обстрілювали наші позиції поблизу Авдіївки. Загалом протягом доби зафіксовано 25 обстрілів.