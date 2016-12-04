Активісти "Автомайдану" вимагають відставки міністра Авакова

Активісти "Автомайдану" провели акцію протесту "АвакOFF" біля маєтку міністра.

Організатори акції вважають, що "саме Аваков є відповідальним за провал процесу атестації співробітників поліції зокрема і реформування Національної поліції та системи МВС загалом.

Активісти нагадали, що за час проведення атестації з лав Нацполіції було звільнено понад 5 тис. екс-міліціонерів - 7,7% від загальної кількості осіб, призначених як такі, що мали пройти атестацію та 4% від загальної кількості штату НП.

Активісти звинувачують Аваков в тому, що він повертає на керівні посади старі кадри. Зокрема, нагадали спробу призначити керівником поліції Черкащини полковника Валерія Лютого, Вінницької поліції - Антона Шевцова.

"Перебуваючи на посаді міністра МВС з лютого 2014 року, Аваков провалив внутрішні розслідування щодо працівників МВС, які брали участь у репресіях проти активістів Майдану, ... фактично він особисто покриває всіх цих злочинців, як і корупціонерів у системі МВС", - заявили організатори акції.