Окупанти обстрілюють позиції українських військових з усіх видів зброї

Окупанти обстрілюють позиції українських військових з усіх видів зброї

Всього противник відкривав вогонь 26 разів.

Джерело: Відомості

Російсько-окупаційні війська на Луганському напрямку з мінометів, гранатометів різних систем, озброєння БТР та іншої стрілецької зброї обстрілювали Новоолександрівку, Кримське, Станицю Луганську і Новозванівку. 

На Маріупольському напрямку з 82 міліметрових мінометів окупанти обстріляли Широкине. З гранатометів – Мар’їнку, а з стрілецької зброї – Гнутове. 

На Донецькому – під вогонь мінометів неодноразово потрапляла Красногорівка та Авдіївка. З гранатометів окупанти обстрілювали Зайцеве, а з озброєння бронетранспортерів – Нижнє Лозове, інформує штаб АТО.
 

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