Окупанти обстрілюють позиції українських військових з усіх видів зброї

Російсько-окупаційні війська на Луганському напрямку з мінометів, гранатометів різних систем, озброєння БТР та іншої стрілецької зброї обстрілювали Новоолександрівку, Кримське, Станицю Луганську і Новозванівку.

На Маріупольському напрямку з 82 міліметрових мінометів окупанти обстріляли Широкине. З гранатометів – Мар’їнку, а з стрілецької зброї – Гнутове.

На Донецькому – під вогонь мінометів неодноразово потрапляла Красногорівка та Авдіївка. З гранатометів окупанти обстрілювали Зайцеве, а з озброєння бронетранспортерів – Нижнє Лозове, інформує штаб АТО.

