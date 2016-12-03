Українські дороги знову патрулюватимуть звільнені міліціанти

Найближчим часом на дорогах національного та міжнародного значення з’явиться дорожня патрульна поліція, яка буде сформована на базі Департаменту патрульної поліції України. Про це йшлося під час селекторної наради під головуванням Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

За словами глави МВС, зараз майже закінчено формування спільних з Департаментом патрульної поліції пропозицій щодо складу дорожньої патрульної поліції. Арсен Аваков закликав керівників обласних підрозділів поліції у найкоротший термін погодити характеристики цього підрозділу. Набір до дорожньої поліції планують розпочати найближчим часом.

«Сподіваюсь, що процедури ці розпочнуться в грудні-січні і ми зможемо рухатися вперед», – зазначив Арсен Аваков.

Заступник Голови Національної поліції України Олександр Фацевич зазначив, що патрульна поліція буде забезпечувати безпеку на дорогах національного та міжнародного значення. Зокрема, патрулі працюватимуть на тих ділянках траси, де зафіксовано найбільший рівень ДТП. Дорожня поліція забезпечуватиме всі стаціонарні пости (понад 70), які є на території держави.

Формування Дорожньої патрульної поліції відбуватиметься в два етапи. Перший етап - це траси міжнародного значення. Відповідно, у структурах управління патрульної поліції будуть створені роти і батальйони дорожньої патрульної поліції, які будуть працювати безпосередньо на цих ділянках.

За словами Олександра Фацевича, до кінця 2017 року планується закінчення набору співробітників нового підрозділу і початок їх роботи на трасах національного значення. Підрозділи, які зараз несуть службу на трасах, на наступний рік будуть поетапно замінюватися.

«Ми оголосимо конкурс серед колишніх співробітників, а також будемо добирати нових в підрозділ патрульної поліції. Я прошу сприяти цьому», – повідомив Олександр Фацевич.

Безпеку на трасах регіонального значення будуть забезпечувати поліцейські групи реагування, які створюються у регіонах. До їх обов’язків входитимуть забезпечення безпеки, реагування на виклики «102» і забезпечення безпеки дорожнього руху регіональних трас.