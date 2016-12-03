В зоні АТО за минулу добу зафіксовано 44 обстріли українських позицій

На Луганському напрямку з мінометів бойовики обстріляли Новоолександрівку, Балку Кошарну та Кримське. З гранатометів та великокаліберних кулеметів – Лобачево, Новозванівку, Малинове. Новотошківське, та Балку Кошарну - зі 120 міліметрових мінометів. Також по Станиці Луганській бойовики вели вогонь з гранатометів і кулеметів. Там же стріляв снайпер.

На Маріупольському напрямку під вогонь 152 та 122 міліметрової артилерії потрапило Широкине та Бердянське. З мінометів, гранатометів, озброєння БМП та стрілецької зброї потрапили Широкине, Водяне, Новогригорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Павлопіль. По Богданівці та Мар’їнці вів вогонь снайпер.

На Донецькому напрямку з мінометів були обстріляні Новгородське, Авдіївка, Луганське та Верхньоторецьке. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Луганське та Кірове. Загалом за добу йськових