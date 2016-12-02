На Херсонщині СБУ затримала на хабарі прокурора

Заступника керівника Каховської місцевої прокуратури Херсонської області викрила на хабарництві Служба безпеки України спільно Генеральною прокуратурою, повідомляє прес-центр СБУ.

Здирник вимагав від місцевого підприємця гроші за закриття кримінального провадження щодо самовільного заволодіння земельною ділянкою та самовільне будівництво. Цікаво, що сама справа проти підприємця була порушена за матеріалами УСБУ у Херсонській області.

Побоюючись бути затриманим на хабарі, прокурор постійно змінював умови і місце зустрічі для передачі грошей, а також суму неправомірної вигоди, що іноді сягала півмільйона гривень.

Нарешті правоохоронці затримали хабарника в його службовому кабінеті під час одержання 300 тисяч гривень.

Тривають слідчі дії, затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.